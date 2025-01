Otto escursionisti, tra cui una bambina, sono rimasti bloccati a Sanza, nel Salernitano, sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania, a causa di una violenta bufera di neve. Gli escursionisti, che si trovavano in un rifugio in località "Ruscio" di Vallevona per trascorrere un fine settimana in alta montagna, sono stati sorpresi dalla tempesta di vento e neve, rendendo impossibile il loro ritorno.