In Siria elezioni parlamentari rinviate a data da destinarsi

00:02:09 min
|
2 ore fa

I siriani dovranno aspettare. Sono state rinviate a data da destinarsi le elezioni, le prime dopo la caduta di Bashar al-Assad, che avrebbero dovuto tenersi durante tutta questa settimana. Obiettivo, eleggere alcuni dei membri del nuovo Parlamento che sarà composto da 210 rappresentanti: un terzo scelto direttamente dal Presidente ad interim Ahmed al-Sharaa, l'uomo che 9 mesi fa si è intestato il successo della caduta del regime siriano, dopo 13 anni di guerra. I restanti due terzi dei parlamentari saranno scelti dai cittadini, ma all'interno di un bacino di candidati preventivamente stabiliti da comitati locali. Qui la ragione della sospensione sine die: il comitato elettorale centrale, anch'esso nominato da Al-Sharaa, ha annunciato il rinvio "perché le candidature sono ancora in fase di studio". Si vedrà, dunque, se e quando prenderà il via questa nuova fase della politica istituzionale siriana. Al momento le incognite restano tantissime. A partire dal fatto che ancora non è chiaro quanti siano i siriani con diritto di voto. Tra sfollati, persone senza documenti e l'assenza di un censimento aggiornato, non ci sono certezze. Da qui la giustificazione del governo per cui un'elezione ibrida e non diretta sarebbe al momento l'unica possibile. Ma con le critiche di molti per le limitazioni al pluralismo e alla rappresentanza politica. D'altronde l'attenzione internazionale in questi mesi è rimasta all'erta per cogliere i segnali che arrivano dalla "nuova Siria": un Paese che vuole riabilitarsi e scrollarsi di dosso sanzioni e isolamento, ma che è ancora molto lontano dalla stabilità. Con Al-Sharaa impegnato ad allontanare l'immagine di leader della formazione islamista da cui proviene, mentre le tensioni tra gruppi etnici e religiosi non si placano. E poi i rapporti con gli altri stati, a cominciare da Israele, con cui sono in corso colloqui per ripristinare una tregua che interrompa gli attacchi di Tel Aviv nel Sud della Siria. Se si aggiunge una devastante siccità e una potenziale crisi alimentare che minaccia il Paese, si hanno tutti gli ingredienti di una crisi che al momento è ancora la quotidianità del Paese. .

Caso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collaboraCaso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collabora
mondo
Caso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collabora
00:02:08 min
| 3 minuti fa
pubblicità
India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagiIndia, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
mondo
India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
00:01:00 min
| 10 minuti fa
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza CityIsraele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
mondo
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
00:01:00 min
| 31 minuti fa
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fugaTimeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
mondo
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
00:27:03 min
| 1 ora fa
ERROR! Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di AbramoERROR! Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
mondo
Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzioneERROR! Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzione
mondo
Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzione
00:01:00 min
| 2 ore fa
Startup a L’Avana trasforma balconi e container in orti urbaniStartup a L’Avana trasforma balconi e container in orti urbani
mondo
Startup cubana trasforma balconi e container in orti urbani
00:01:00 min
| 2 ore fa
Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025
mondo
Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza CityGuerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza City
mondo
Guerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza City
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR RUBIO "Hamas non può continuare a esistere"ERROR! ESTR RUBIO "Hamas non può continuare a esistere"
mondo
Rubio: "Hamas non può continuare a esistere"
00:00:26 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR NETANYAHU "Casa Bianca miglior alleato Israele"ERROR! ESTR NETANYAHU "Casa Bianca miglior alleato Israele"
mondo
Netanyahu: "Casa Bianca miglior alleato Israele"
00:00:31 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR NETANYAHU "dobbiamo sconfiggere Hamas"ERROR! ESTR NETANYAHU "dobbiamo sconfiggere Hamas"
mondo
Netanyahu: "Dobbiamo sconfiggere Hamas"
00:00:45 min
| 6 ore fa
Caso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collaboraCaso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collabora
mondo
Caso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collabora
00:02:08 min
| 3 minuti fa
India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagiIndia, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
mondo
India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
00:01:00 min
| 10 minuti fa
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza CityIsraele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
mondo
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
00:01:00 min
| 31 minuti fa
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fugaTimeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
mondo
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
00:27:03 min
| 1 ora fa
ERROR! Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di AbramoERROR! Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
mondo
Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzioneERROR! Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzione
mondo
Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzione
00:01:00 min
| 2 ore fa
Startup a L’Avana trasforma balconi e container in orti urbaniStartup a L’Avana trasforma balconi e container in orti urbani
mondo
Startup cubana trasforma balconi e container in orti urbani
00:01:00 min
| 2 ore fa
Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025
mondo
Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza CityGuerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza City
mondo
Guerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza City
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR RUBIO "Hamas non può continuare a esistere"ERROR! ESTR RUBIO "Hamas non può continuare a esistere"
mondo
Rubio: "Hamas non può continuare a esistere"
00:00:26 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR NETANYAHU "Casa Bianca miglior alleato Israele"ERROR! ESTR NETANYAHU "Casa Bianca miglior alleato Israele"
mondo
Netanyahu: "Casa Bianca miglior alleato Israele"
00:00:31 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR NETANYAHU "dobbiamo sconfiggere Hamas"ERROR! ESTR NETANYAHU "dobbiamo sconfiggere Hamas"
mondo
Netanyahu: "Dobbiamo sconfiggere Hamas"
00:00:45 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità