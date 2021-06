I vigili del fuoco in Alaska sono impegnati in una battaglia contro un vasto incendio nella zona di Fairbanks. Le fiamme sono state provocate da un fulmine e si sono allargate su oltre 400 acri di terreno. Il video mostra l'incendio visto da uno dei canadeir impegnati nello spegnimento. Credit: Bureau of Land Management Alaska Fire Service via Storyful.