Incendi Marsiglia, i danni dopo due giorni di roghi

Solo quando tutto è finito, ci si rende conto davvero della devastazione. Marsiglia, dopo due giorni di incendi. Qui siamo in un deposito di container, molti sono deformati dal fuoco, c'è odore di plastica bruciata nell'aria. Si lavora per salvare il salvabile, chi era stato evacuato riprende possesso della propria casa o di quel che ne resta. 90 quelle danneggiate. Qui fino a ieri pomeriggio c'erano ancora fiamme alte, ci confida sottovoce questo poliziotto oltre non si passa il timore è che le sterpaglie possano riattivare focolai. Nonostante il massiccio impiego di mezzi e di uomini, circa 1000 persone tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile, sono andati in fumo del Rodano, qui prima era tutto verde. Sarà un'estate ad alto rischio, aveva detto il primo giorno di roghi il Ministro degli Interni Retailieu. L'attenzione resta alta, ma il peggio sembra passato. 24, Marsiglia. .