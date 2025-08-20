Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo

Si lotta anche di notte contro le fiamme che da 12 giorni devastano diverse regioni del centro e del nord della Spagna. Più di 160 mila gli ettari bruciati in meno di due settimane. La Galizia a nord del confine con il Portogallo, la Castiglia e Leon, ampia regione che dal nord di Madrid lambisce i Paesi Baschi e l'Estremadura a sud-ovest sono le regioni più colpite. Decine i focolai ancora fuori controllo, servirà tempo per domarli, dicono le autorità. Intanto molti villaggi sono stati evacuati, migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case e molte sono distrutte. Le fiamme minacciano anche il Parco Nazionale dei Picos de Europa, a nord del paese, scavallando nelle Asturie. Qui ci sono alcune tra le vette più alte di Spagna. Da lunedì è chiusa per precauzione anche parte del cammino di Santiago, la tratta del cammino francese, il più noto, percorso ogni anno da centinaia di migliaia di turisti. Mentre arrivano uomini e mezzi in aiuto anche da Parigi e Berlino si inasprisce la polemica politica con i governatori delle tre comunità autonome più colpite, tutti del Partito Popular opposizione, che accusano il Governo del socialista Pedro Sanchez, di essere intervenuto con aiuti statali solo cinque giorni fa. Anche se quegli stessi governatori non hanno voluto innalzare lo stato di emergenza a livello 3, quello nazionale, per non cedere l'intera gestione all'esecutivo. Uno scontro simile a quello avvenuto a novembre scorso con la drammatica alluvione a Valencia in cui persero la vita oltre 200 persone. Secondo i dati del sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi di Copernicus dall'inizio dell'anno in Spagna sono andati in fumo 373 mila ettari, come dire quasi 40 campi da calcio, è il livello più alto mai registrato dal 2006. Ieri in visita in Estremadura, il premier Sanchez ha proposto di spostare la competenza delle politiche relative all'emergenza climatica dal livello regionale a quello statale. .