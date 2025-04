Lunedì 7 aprile i vigili del fuoco di Parigi hanno confermato un vasto incendio in un centro di smaltimento rifiuti. Le fiamme hanno avvolto una grande struttura, con numerosi mezzi di soccorso sul posto. Immagini ravvicinate mostrano l’infrastruttura in fiamme, mentre denso fumo nero si alza sopra lo skyline della capitale francese. Le operazioni sono ancora in corso. .