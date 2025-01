Un video in timelapse mostra l’avanzata rapida di un incendio che martedì 7 gennaio ha colpito l’area di Pacific Palisades, tra Santa Monica e Malibu, generando enormi colonne di fumo. Le autorità hanno confermato che almeno 510 ettari sono andati in fiamme. Case e veicoli sono stati distrutti mentre i residenti fuggivano dalla zona di Topanga Canyon. Il fuoco, alimentato da venti secchi fino a 160 km/h, ha reso necessaria l’allerta massima per la contea di Los Angeles.