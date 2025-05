Una densa nuvola di fumo si è alzata nel cielo a causa di un vasto incendio scoppiato in un magazzino per la distribuzione di prodotti chimici vicino a Siviglia, nel sud della Spagna. Un portavoce dei servizi di emergenza regionali ha dichiarato che i lavoratori del magazzino, appartenente al distributore locale di prodotti chimici Plainsur, non hanno riportato ferite o personale intrappolato all'interno.