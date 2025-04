Incendio su colline Gerusalemme, Israele mobilita esercito

Israele ha mobilitato l'esercito per placare l'incendio divampato sulle colline di Gerusalemme, che ha portato il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Un rogo che si è propagato a causa delle forti raffiche di vento e di un improvviso rialzo delle temperature, costringendo molti residenti ad evacuare in diverse aree della zona. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello di Hamas, in cui invita i suoi sostenitori attraverso un post pubblicato su Telegram, a bruciare Israele, a bruciare boschi, foreste, le case dei coloni, con l'obiettivo, come si legge sui social, di vendicare Gaza. Mentre lo Simbet, l'Agenzia di Sicurezza interna, ha aperto un'indagine sugli incendi nell'area di Gerusalemme, alcuni dei quali si sospetta siano di origine dolosa, urgente a diversi Paesi, tra cui Italia, Grecia, Regno Unito e Francia, con i team internazionali che arriveranno in Israele nelle prossime ore. Nonostante le cerimonie per il 77 esimo anniversario dell'indipendenza di Israele, siano state annullate a causa dei roghi dopo una giornata a commemorare i soldati caduti in guerra per difendere Israele e le vittime di terrorismo, tra cui 1200 israeliani uccisi all'alba del 07/10/2023 dai miliziani di Hamas. Centinaia di persone sfidano le condizioni meteorologiche e marciano a Tel Aviv per chiedere al governo di Benjamin Netanyahu un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione di tutti i rapiti israeliani ancora nell'enclave palestinese. perché come gridano non c'è indipendenza senza gli ostaggi. Beirut. .