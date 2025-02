Un aereo Delta si è ribaltato all'atterraggio lunedì 17 febbraio all’aeroporto Pearson di Toronto, causando il ricovero di 21 passeggeri, 19 dei quali già dimessi. Il velivolo, un CRJ900 operato da Endeavor Air, era in arrivo da Minneapolis. Le autorità canadesi stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre emergono video che mostrano passeggeri ed equipaggio evacuare il mezzo. Le cause esatte restano incerte, ma gli incidenti aerei sono spesso il risultato di molteplici fattori .