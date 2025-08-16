Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina

La situazione sul campo è disastrosa ormai da mesi, se non da anni, perché anche l'anno scorso è andata male. Queste sono, le vedete con i segni bianchi, le quattro Regioni che Putin ha già annesso oltre alla Crimea. in rosso c'è la parte che è in mano ai russi e c'è in giallo la parte da cui Putin chiede il ritiro. In particolare quello che interessa a Putin è il Donbass, cioè il complesso della Regione di Luhansk, di quela che vedete con Donetsk Ci sono delle parti, però anche della Regione di Kharkiv, poi vedete a nord della Regione di Sumi, oltre il Kursk, dove i russi hanno sostanzialmente scavallato il territorio. Quelli lì nei giorni scorsi sono stati pensati come possibilità di scambio, cioè i russi che restituirebbero quelle porzioni di territorio che, come vedete però sono piccolissime nelle regioni di Kharkiv e di Sumi. In cambio del Donbass, la proporzione però, di quello che la Russia deve ancora conquistare nella Regione di Donetsk quella di Zaporizhzhia e quella di Kherson è analoga ed è circa il 25% non poco territorio, calcolando che in questo momento la Russia, controlla 114500 chilometri quadrati, l'Ucraina non ne controlla più nessuno, quindi c'è poco da scambiare, casomai lo scambio potrebbe avvenire, relativamente ai territori conquistati dai russi. Ancora, come sono andate le conquiste russe? tantissimi chilometri, lo sappiamo nel 2022, praticamente 0 nel 2023, quest'anno siamo alla metà di quanto hanno fatto l'anno scorso, cioè nel 2024 la Russia è avanzata potentissimamente, questo grafico ci fa vedere poi i bombardamenti giornalieri russi, in blu i missili e le bombe che sono più o meno stabili, quelli che sono cresciuti in maniera esponenziale. Negli ultimi mesi, in maniera particolare sono quelli dei droni. Infine, ricordiamo, le richieste di Putin per la pace: il riconoscimento internazionale della Crimea, l'annessione di quelle quattro Regioni che vi abbiamo fatto vedere, la demilitarizzazione dell'Ucraina con l'Ucraina che è neutrale sostanzialmente, non entra nella NATO, sull'Unione Europea non si è mai direttamente espresso. .

