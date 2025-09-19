Chiudi Menu
News
Mondo
India, in centinaia in fila a Mumbai per l’iPhone 17
00:01:00 min
|
21 minuti fa
Centinaia di persone hanno fatto ore di fila all'Apple Store di Mumbai per il nuovo iPhone 17 .
mondo
Kimmel, le proteste negli USA per lo show cancellato
00:02:13 min
| 42 minuti fa
pubblicità
mondo
Grecia, proteste pro Palestina sull'Acropoli di Atene
00:00:26 min
| 51 minuti fa
mondo
Usa, ABC sospende il Jimmy Kimmel Live per commenti su Kirk
00:01:00 min
| 52 minuti fa
mondo
Guerra Medioriente, veto usa alla bozza Onu per il cessate il fuoco e sanzioni
00:22:07 min
| 42 minuti fa
mondo
Guerra Israele, veto Usa all'Onu su aiuti a Gaza
00:01:00 min
| 52 minuti fa
mondo
Inondazioni India, uomo si ripara per ore su palo della luce
00:00:40 min
| 1 ora fa
mondo
Costa Rica, kayak vicini a megattera a Playa Escondido
00:00:37 min
| 1 ora fa
mondo
Sky Tg Mondo, la fuga da Gaza City
00:37:38 min
| 6 ore fa
mondo
Trump Presidente, show di Kimmel cancellato per frasi su Kirk
00:02:01 min
| 6 ore fa
mondo
Giovedì nero in Francia per lo sciopero generale
00:01:33 min
| 13 ore fa
mondo
Trump in UK, Starmer: con Usa uniti per sicurezza e pace
00:02:18 min
| 14 ore fa
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 17 ore fa
