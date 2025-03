In India migliaia di vedove hanno raggiunto la città di Vrindavan per celebrare il festival dei colori “Holi”. Considerate sfortunate e vittime di discriminazioni, In molti luoghi dell’India le donne senza più un marito non possono partecipare a feste o ritrovi. A Vrindavan possono invece ricevere supporto dalle Ong presenti in città e festeggiare il festival indù dei colori.