Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha partecipato a un vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, in Cina. A margine dell'incontro, ha avuto colloqui con i suoi omologhi di Russia e Iran. È la sua prima visita in Cina dall’inizio della crisi diplomatica causata da uno scontro al confine tra i due Paesi.