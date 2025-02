Nell’India meridionale, un tunnel crollato ha intrappolando otto operai dal 22 febbraio. L’acqua filtra all’interno mentre le squadre continuano gli sforzi per raggiungere i dispersi. Il crollo è avvenuto durante i lavori al tunnel del progetto Srisailam Left Bank Canal. Il ministro dell’Irrigazione del Telangana, Uttam Kumar Reddy, ha annunciato un piano per salvare i lavoratori. Le operazioni di soccorso restano in corso.