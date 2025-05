India - Pakistan, i perché di un conflitto antico

Confine India Pakistan, la cerimonia che stiamo vedendo in un climax parossistico di coreografie militari si svolge ogni giorno e il cambio della guardia è la chiusura della frontiera. E per quanto possa anche far sorridere, è la tragica rappresentazione della frattura insanabile, del dialogo impossibile tra New Delhi e Islamabad. E chi lo avrebbe mai detto, ma fu proprio lui Mohandas Karamchand Gandhi, il Mahatma, ad accendere la miccia. Naturalmente non era sua intenzione, eppure la frattura insanabile tra India e Pakistan, affonda le sue radici al 1947 quando appunto, grazie alla lotta non violenta di Gandhi, l'India si emancipò dall'impero britannico e si spaccò immediatamente in due tronconi. La ragione della separazione di popolazioni che avevano vissuto per secoli fianco a fianco fu, come sempre, verrebbe da dire, la religione. Gli indiani sono a maggioranza indù, mentre i pakistani sono quasi esclusivamente musulmani. C'è chi insinua che lo zampino britannico abbia spinto ai moti del 47 che portarono alla separazione dal Pakistan, mentre l'India sostenne il movimento indipendentista che avrebbe poi portato nel 71, all'indipendenza del Pakistan orientale e la nascita del Bangladesh. Ma tant'è, il Pakistan in questa logica rivendica la sovranità della regione del Kashmir che ha maggioranza musulmana. L'India ribatte che la regione era un principato governato da Maharaja Hù che lo cedette a Delhi. Insomma motivi antichi che portano alle tensioni odierne, tre guerre 47,65,71, più gli scontri del Cargill nel 99 hanno fatto più volte tremare il mondo perché entrambi i paesi sono potenze nucleari. Cina e Stati Uniti hanno spesso spinto perché il focolaio si spegnesse con risultati alterni. Nello scacchiere internazionale il Pakistan è considerato con molte riserve, un alleato dell'Occidente. L'India invece è un paese storicamente non allineato, che flirta con l'oriente del mondo e non a caso è tra i fondatori del BRICS. .