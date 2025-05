Tensione altissima tra India e Pakistan dopo tre giorni di scontri a fuoco e attacchi con droni lungo il confine. Nuove misure di sicurezza sono scattate in diverse città indiane. Gli scontri sono iniziati mercoledì 7 maggio, quando Nuova Delhi ha colpito presunti campi terroristici in Pakistan. Almeno 50 le vittime finora, nel peggior conflitto tra i due Paesi in quasi trent’anni.