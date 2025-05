India Pakistan, tensione cresce tra le due potenze nucleari

Sempre più infiammata la situazione tra le due potenze nucleari India e Pakistan dopo l'attentato che il 22/04 ha ucciso 26 persone, per lo più cittadini indiani, nella parte amministrata da Nuova Delhi della regione contesa del Kashmir. L'India ha puntato il dito contro Islamabad, accusata di essere dietro al gruppo islamista che ha rivendicato gli attacchi. Chiuso lo spazio aereo da entrambe le parti, la situazione è rapidamente degenerata. L'India ha varato, contro il vicino e storico rivale, diverse misure e ritorsioni sia diplomatiche sia militari. Il Pakistan non è stato da meno e ha risposto con misure analoghe senza mai arrivare ad un attacco. E ora il ministero degli Interni indiano ha ordinato a tutti gli Stati di organizzare il 07/05 esercitazioni di sicurezza per verificare il livello di preparazione della popolazione civile nel caso di un evento ostile. Decine di migliaia di volontari del corpo della difesa affiancheranno i cittadini. Da parte sua il Pakistan ha eseguito, negli ultimi giorni, due test missilistici dimostrando, ha tuonato il primo ministro Sharif, che il Paese è pronto per la difesa nazionale. Mentre Mosca esorta la de-escalation e il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il premier indiano, Modi, l'Iran si è offerto di mediare tra le due potenze nucleari. La preoccupazione è massima soprattutto perché le potenze possiedono armi atomiche. Secondo gli ultimi dati l'India dispone di circa 172 testate nucleari, il Pakistan 170. Le relazioni tra Nuova Delhi e Islamabad sono tese da decenni e proprio il Kashmir è una Regione dalla storia tormentata, che i due Paesi si contendono sin dalla loro nascita, tanto da avervi combattuto tre guerre. .