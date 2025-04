Ci sono state manifestazioni in diverse città indiane mercoledì 23 aprile dopo l’attacco armato in Jammu e Kashmir. Almeno 26 le vittime e 17 i feriti, colpiti da militanti nella zona turistica di Pahalgam. I manifestanti hanno bruciato effigi e gridato slogan contro il Pakistan. È l’attacco più grave a civili dal 2008 e interrompe la recente calma in un’area che aveva visto crescere il turismo.