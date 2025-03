In Indonesia, forti piogge continuano a colpire Giava Occidentale, aumentando il rischio di alluvioni e frane. Le città di Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya e Bogor sono tra le più colpite, con gravi disagi per la popolazione e danni alle infrastrutture. Le autorità locali monitorano la situazione mentre il maltempo persiste, complicando le operazioni di soccorso e aumentando le preoccupazioni per nuovi smottamenti. .