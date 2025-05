Intelligence in Germania, Afd è formazione di estrema destra

Secondo partito alle politiche di febbraio, l'intelligence tedesca ha dichiarato l'AfD partito di estrema destra, un pericolo per la democrazia liberale tedesca. Gli 007 di Berlino hanno esteso a tutto il partito Alternative Für Deutschland la definizione di formazione estremista che ignora la dignità umana, e sta perseguendo azioni dirette contro l'ordine democratico. Nel dossier 1000 pagine, ancora non accessibile per intero, pronto da febbraio, ma posticipato per non condizionare il voto le ragioni in parte preannunciate dal Ministro dell'Interno uscente. Sin qui le federazioni regionali della Turingia, della Sassonia, della Sassonia Anhalt erano state bollate come pericolose per la democrazia. Il partito era stato considerato solo come un caso sospetto, sostenuto da Elon Musk, almeno nell'ultima campagna elettorale, con il 21% delle preferenze, oggi è la seconda forza politica del Bundestag e secondo alcuni sondaggi ha addirittura superato la CDU, piazzandosi così al primo posto. Ora la definizione di partito di estrema destra, una bomba sulla politica di Berlino, ma nulla è dato per scontato, in particolare sulle conseguenze e sulla possibile messa al bando. Unico precedente, all'ufficio della protezione della Costituzione, la messa al bando di una piccola formazione neonazista. L'idea centrale dell'AfD, si legge nel dossier, è basata su etnia, discendenza, non è compatibile con l'ordinamento liberale democratico. Inoltre, l'AfD ritiene che i tedeschi, con una storia migratoria da paesi a predominanza musulmana, non siano membri paritari della popolazione. Improbabile l'ordine di scioglimento che dovrebbe passare attraverso un serrato iter parlamentare, più probabile che questa definizione imponga ai servizi una maggior sorveglianza su tutti i membri. .