INTV UNIFIL ANDREA TENENTI

"La situazione al momento è stabile, una fragile stabilità che abbiamo vissuto da diversi mesi, da novembre e prima logicamente c'è una situazione di crisi e di conflitto. Quindi per quello che stiamo vedendo qui nel Sud del Paese, la situazione non è cambiata. Continuiamo a monitorare la situazione, essere presente con più di 10000 soldati di 48 Paesi qui nel Sud del Paese, quindi pattugliamento, assistenza alla popolazione, quindi continuiamo a rimanere in questo momento di quasi calma. Il cessate fuoco regge sicuramente da parte libanese non abbiamo avuto violazioni, quindi la maggior parte di attacchi che questo Paese ha subito in questi giorni è stato da parte israeliana. Quindi però la cessazione regge il governo libanese sta lavorando per l'implementazione 1701. Sicuramente la situazione di questi giorni ha creato delle tensioni e abbiamo continuato a guardare la situazione nella regione con molta attenzione. Però abbiamo continuato a svolgere le nostre attività, quindi niente è cambiato qui nel Sud del Paese". .