Invasione di Gaza, Papa Leone: situazione inaccettabile

Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili. Costretto con forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre. Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato "non ucciderai" e al cospetto dell'intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire. Rinnovo l'appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale.

