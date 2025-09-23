Invasione Gaza, Israele prepara una nuova offensiva

34 minuti fa

Hamas torna a farsi sentire e lo fa attraverso una nota diretta al presidente americano Donald Trump per respingere l'accusa di essere di ostacolo al raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco. Netanyahu è l'unico ad impedire ogni tentativo, sottolinea il movimento islamista palestinese che secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Fox News avrebbe scritto una lettera al capo della Casa Bianca, chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni in cambio della liberazione di metà degli ostaggi. Su questo punto però il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato lapidario e ha esortato Hamas a rilasciare tutti i rapiti israeliani. Nella nota il gruppo armato intanto plaude al riconoscimento dello Stato palestinese da parte di una decina di paesi guidati dalla Francia di Emmanuel Macron, e accoglie con favore la dichiarazione congiunta di Parigi-Riyad all'ONU, che riafferma l'impegno internazionale per la soluzione dei due Stati. Ma oltre alle parole, il movimento chiede fatti concreti: la fine della guerra a Gaza, la liberazione degli ostaggi in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi, l'ingresso di aiuti nella Striscia e lo stop agli insediamenti e ai piani di annessione israeliani in Cisgiordania. Su un punto, però, non è disposto a negoziare il disarmo dei suoi uomini, ribadendo che le armi sono un diritto fino alla creazione di uno Stato palestinese con Gerusalemme come capitale. Intanto i blindati israeliani sono schierati lungo la strada Al-Shifa nel quartiere Rimal di Gaza City a circa tre chilometri dal centro della città. Una mossa tattica che suggerisce come potrebbe essere imminente, una manovra di terra volta a spingere le truppe israeliane più in profondità nel cuore del capoluogo della Striscia, dove nelle ultime ore, ordini di evacuazione hanno esortato i residenti a spostarsi verso sud. .

pubblicità
