Invasione Gaza, le voci degli sfollati

Ancora morti, ancora sfollati. Nella Striscia di Gaza si piangono le vittime degli ultimi bombardamenti israeliani, uccise mentre cercavano cibo e acqua nei luoghi raggiunti dopo l'ennesimo sfollamento, posti che dovrebbero essere sicuri ma non lo sono. Davanti a quel che resta degli ospedali i corpi delle vittime e la disperazione di chi ha perso l'intera famiglia. La mobilitazione internazionale e il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte di diversi Paesi è un barlume di speranza per alcuni. .