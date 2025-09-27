Chiudi Menu
News
Mondo
Invasione Gaza, pronto piano pace USA in 21 punti
mondo
Guerra in Ucraina, Lavrov: se attaccati risponderemo in modo deciso
00:02:18 min
| 35 minuti fa
mondo
Droni su Danimarca e Norvegia, Nato: Mosca sconsiderata
00:02:05 min
| 4 ore fa
mondo
Uruguay, centinaia in piazza per la Marcia della Diversità
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Barcellona, protesta contro overtourism con pistole ad acqua
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Seychelles al voto per nuovo presidente dell’arcipelago
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Corea del Sud, 30.000 in piazza per giustizia climatica
00:01:00 min
| 7 ore fa
mondo
Flottilla, equipaggio mantiene rotta verso Gaza
00:01:00 min
| 10 ore fa
mondo
Ucraina, Washington disponibile a fornire Tomahawk a Kiev
00:01:34 min
| 11 ore fa
mondo
Guerra Ucraina, Russia lancia attacco con 115 droni
00:01:00 min
| 11 ore fa
mondo
Cisgiordania, esercito Israele demolisce casa palestinese
00:01:00 min
| 12 ore fa
mondo
Messico, cittadini in marcia per ricordare studenti rapiti
00:01:00 min
| 12 ore fa
mondo
Usa, 79enne denuncia agenti ICE per 50 milioni di dollari
00:01:00 min
| 14 ore fa
