Invasione Gaza, Trump: appena Hamas conferma, sarà tregua

00:02:03 min
|
1 giorno fa

È il presidente Donald Trump su Truth Social ad annunciare un importante sviluppo nella crisi di Gaza. Dopo vari negoziati, Israele avrebbe accettato la linea di ritiro iniziale delle sue truppe dalla striscia. Un piano di ritiro che è stato mostrato e condiviso con Hamas. Quando il gruppo darà il suo okay, un cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente. Inizierà lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e si potranno creare le condizioni, dice il Presidente americano per la successiva fase di ritiro dei soldati che porterà vicini alla fine della crisi a Gaza. In mezzo a questi sviluppi l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero del Presidente, saranno in Egitto per negoziare i dettagli del rilascio degli ostaggi e altri aspetti di questo accordo in un incontro tra tutte le parti, inclusi Hamas e Israele, che inizierà lunedì. L'ottimismo di Trump si basa sul fatto dice che tutte le parti sono favorevoli, incluso Hamas, alla fine del conflitto. Ora si deve chiudere e questo possibile ritiro sarebbe un passo cruciale secondo il presidente. Allo stesso tempo il repubblicano non tollererà ritardi da parte del gruppo militante palestinese che deve rapidamente rilasciare gli ostaggi ancora detenuti nella striscia, altrimenti tutto verrà annullato. Il presidente americano sui social aveva precedentemente elogiato Israele, per aver temporaneamente interrotto i bombardamenti a Gaza, in modo da dare la possibilità di completare la liberazione degli ostaggi. In un'intervista con vari media, il leader di Washington ha ammesso di aver fatto pressione su Israele in una telefonata con Benjamin Netanyahu, chiedendogli uno stop ai bombardamenti. Al primo Ministro ha detto che l'accordo sarebbe stato un'opportunità di vittoria per lui, convincendolo ad accettare. Nonostante Netanyahu avesse mostrato inizialmente delle riserve sul fermare gli attacchi a Gaza. .

Trump: vicini ad accordo senza precedentiTrump: vicini ad accordo senza precedenti
mondo
Trump: vicini ad accordo senza precedenti
00:00:49 min
| 3 ore fa
pubblicità
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledìGoverno Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
mondo
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
00:01:16 min
| 4 ore fa
Guerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e IsraeleGuerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
mondo
Medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
00:02:07 min
| 5 ore fa
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagogAttacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog
mondo
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagoga
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
mondo
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
00:00:46 min
| 8 ore fa
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e SakaguchiIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
mondo
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
00:01:48 min
| 8 ore fa
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale IsraeleA bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
mondo
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
00:01:55 min
| 8 ore fa
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidioItaliana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
mondo
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
00:01:05 min
| 9 ore fa
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinistiBufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
mondo
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
00:01:10 min
| 9 ore fa
Mattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas NausedaMattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda
mondo
Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda
00:01:00 min
| 11 ore fa
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di filaBayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
mondo
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
00:01:00 min
| 11 ore fa
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in EgittoFreedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
mondo
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
00:00:30 min
| 12 ore fa
Trump: vicini ad accordo senza precedentiTrump: vicini ad accordo senza precedenti
mondo
Trump: vicini ad accordo senza precedenti
00:00:49 min
| 3 ore fa
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledìGoverno Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
mondo
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
00:01:16 min
| 4 ore fa
Guerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e IsraeleGuerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
mondo
Medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
00:02:07 min
| 5 ore fa
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagogAttacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog
mondo
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagoga
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
mondo
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
00:00:46 min
| 8 ore fa
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e SakaguchiIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
mondo
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
00:01:48 min
| 8 ore fa
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale IsraeleA bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
mondo
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
00:01:55 min
| 8 ore fa
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidioItaliana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
mondo
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
00:01:05 min
| 9 ore fa
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinistiBufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
mondo
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
00:01:10 min
| 9 ore fa
Mattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas NausedaMattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda
mondo
Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda
00:01:00 min
| 11 ore fa
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di filaBayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
mondo
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
00:01:00 min
| 11 ore fa
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in EgittoFreedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
mondo
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
00:00:30 min
| 12 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità