Trump celebra il 4 luglio e la vittoria in Congresso

Appuntamento alle 17.00 ora di Washington, le 23.00 in Italia. Con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca Trump firmerà il cosiddetto Big Beautiful Bill. "La mia legge lancerà gli Stati Uniti come un razzo", assicura il Presidente, e chissà che la metafora non sia un riferimento velato al fondatore di SpaceX. "Se il provvedimento passerà, aveva detto Musk lavorerò a un nuovo partito". Trump ha inaugurato le celebrazioni per il 04/07 e per il 250 esimo compleanno. dell'Unione nel 2026, organizzeremo un incontro di wrestling alla Casa Bianca" promette Trump, ma il discorso è soprattutto una celebrazione del successo ottenuto a Capitol Hill. Il piano fiscale ridurrà le tasse, soprattutto ai più ricchi, aumentando le spese per la difesa e la lotta all'immigrazione illegale, anche se Trump ha promesso di allentare la morsa in alcuni settori economici chiave. Quasi 12 milioni di americani potrebbero perdere l'assicurazione sanitaria. Il debito pubblico aumenterà di alcune migliaia di miliardi di dollari. Dati che hanno fatto esitare molti repubblicani, convincerli è stato facile, dice il Presidente. I democratici compatti prevedono effetti devastanti per il Paese. Il leader della minoranza alla Camera, Jeffries ha tenuto il più lungo discorso mai ascoltato nell'aula, ma alla fine ha avuto la meglio lo speaker Mike Johnson. Solo due le defezioni tra i deputati repubblicani. "Ora posso dire quello che voglio", esulta il Presidente, e infatti infarcisce il discorso di informazioni inesatte. Dalla crisi climatica alle elezioni 2020. Trump ha incassato quello che finora è il suo più grande successo legislativo, ma in una dopo un'ora di conversazione con Putin. Sui dazi Trump annuncia per le prossime ore l'invio delle prime lettere con le tariffe stabilite per i vari paesi. ore l'invio delle prime lettere con le tariffe stabilite per i vari Paesi. .