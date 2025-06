Iran, capo Pentagono: devastato programma nucleare iraniano

Grazie per essere con noi stamattina. La notte scorsa sull'ordine del Presidente Trump, il comando degli Stati Uniti ha condotto un lancio missili su tre strutture nucleari in Iran, Fordow, Natanz e Esfahan per andare a distruggere o comunque degradare il programma nucleare iraniano. E come dimostrerà il capo di stato maggiore è stato un successo senza precedenti. Abbiamo ricevuto un rapporto che l'attacco è stato focalizzato, potente e assolutamente preciso. Abbiamo devastato il programma nucleare iraniano, non abbiamo avuto come obiettivi né civili né militari dell'esercito iraniano. Il presidente Trump, da 10 anni, dichiara che l'Iran non deve avere le armi nucleari e grazie alla sua leadership audace e visionaria, al suo impegno, alla sua forza, le missioni nucleari dell'Iran sono state completamente distrutte. Molti presidenti hanno sognato di portare l'ultimo colpo al programma nucleare iraniano e nessuno ci era riuscito prima del presidente Trump. L'operazione pianificata dal presidente è stata audace e brillante. Abbiamo mostrato al mondo che il deterrente degli Stati Uniti è tornato. Quando questo presidente parla, il mondo deve ascoltare. E l'esercito americano è a supporto del presidente, l'esercito più potente del mondo. Nessun paese del pianeta avrebbe potuto portare avanti l'operazione che è stata condotta questa notte. Proprio come ha dovuto scoprire Soleimani nel suo primo mandato in Iran sono stati dati 60 giorni per cercare la pace e il negoziato. Bene, il presidente ha inteso che fossero 60 giorni, altrimenti, quel programma nucleare, quella capacità nucleare, era destinata a scomparire. Questa non è l'amministrazione precedente. Il presidente Trump ha detto niente nucleare, desidera la pace. E l'Iran dovrebbe intraprendere questo sentiero, questo percorso. Ieri notte è stato dichiarato, qualunque rappresaglia da parte dell'Iran contro gli Stati Uniti sarà incontrata con forza, ancora più forte di quella che è stata mostrata questa notte. Firmato Presidente Donald J. Trump. Queste parole sono parole che il Presidente intende profondamente. Quindi, adesso vorrei dare la parola al capo di Stato maggiore congiunto. Lui e il suo staff hanno fatto un lavoro fenomenale. È stato uno sforzo congiunto, dell'amministrazione e del Pentagono e vorrei veramente dare un riconoscimento ai piloti che hanno portato questi bombardieri, a chi ha dato il rifornimento in volo. Vorrei riconoscere il lavoro dei nostri marinai, della nostra Marina, dei sottomarini, i soldati che hanno portato avanti la difesa aerea, la difesa delle basi, tutti i nostri soldati, tutto il nostro esercito, ogni americano coinvolto in questa operazione è stato brillante, impeccabile, e vorrei anche dare un riconoscimento ai nostri alleati in Israele. Questo è un piano che ha impiegato mesi, settimane di posizionamenti e preparazioni così che potessimo essere pronti alla chiamata del presidente. C'è voluta molta precisione. Ci sono volute delle direzioni ben precise e il livello più elevato di sicurezza operativa. I bombardieri sono entrati e usciti dalle strutture nucleari senza che il mondo lo sapesse. Questo è stato veramente un'operazione storica senza precedenti, la missione dei B2 Stealth con bombe GBU57 più importante del mondo. È stato dimostrato al mondo il livello di integrazione tra gli alleati e delle forze armate degli Stati Uniti. Come ha detto il Presidente Trump, gli Stati Uniti non desiderano la guerra, però voglio essere chiaro. Noi agiremo in maniera veloce e determinata quando il nostro popolo, i nostri partner, i nostri interessi sono minacciati. L'Iran dovrebbe ascoltare le parole del presidente e pensare che il Presidente intende veramente quello che dice e vorrei congratularmi ancora con tutti coloro che hanno collaborato a questa operazione ai nostri soldati americani, che Dio benedica le nostre truppe, che Dio benedica gli Stati Uniti e diamo gloria a Dio per la sua provvidenza, e continuiamo a chiedere la sua protezione. .