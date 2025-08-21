Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele

00:00:53 min
|
2 ore fa

Giovedì 21 agosto l'Iran ha avviato le sue prime esercitazioni militari in solitaria dalla guerra con Israele dello scorso giugno, secondo quanto riportato dai media statali, nel tentativo di riaffermare la propria immagine di forza dopo aver subito pesanti perdite. Le unità navali delle forze armate regolari iraniane hanno lanciato missili e droni contro obiettivi in mare aperto nell'Oceano Indiano nell'ambito dell'esercitazione “Sustainable Power 1404”, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato.

protesta a gazaprotesta a gaza
mondo
Proteste a Gaza City per fermare la guerra e gli sfollamenti
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
arresto ucraino nord streamarresto ucraino nord stream
mondo
Sabotaggio Nord Stream, arrestato in Italia sospetto ucraino
00:01:00 min
| 1 ora fa
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in CisgiordaniaTimeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
mondo
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
00:23:44 min
| 1 ora fa
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e ZelenskyTimeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
00:24:53 min
| 1 ora fa
incendi in spagnaincendi in spagna
mondo
Incendi in Spagna, migliorano le condizioni a León
00:01:00 min
| 1 ora fa
incendi in californiaincendi in california
mondo
Incendio Coyote in California, fumo visibile per chilometri
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco russo su LeopoliAttacco russo su Leopoli
mondo
Leopoli, raid russo con droni e missili: morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimoSail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
mondo
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
00:00:29 min
| 2 ore fa
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazioneRussia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
mondo
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
00:01:04 min
| 4 ore fa
è scontro aperto Washington CPIè scontro aperto Washington CPI
mondo
Scontro aperto tra Washington e la CPI
00:02:07 min
| 5 ore fa
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a CorporalesIncendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
mondo
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
00:01:03 min
| 5 ore fa
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
mondo
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
00:01:00 min
| 7 ore fa
protesta a gazaprotesta a gaza
mondo
Proteste a Gaza City per fermare la guerra e gli sfollamenti
00:01:00 min
| 1 ora fa
arresto ucraino nord streamarresto ucraino nord stream
mondo
Sabotaggio Nord Stream, arrestato in Italia sospetto ucraino
00:01:00 min
| 1 ora fa
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in CisgiordaniaTimeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
mondo
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
00:23:44 min
| 1 ora fa
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e ZelenskyTimeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
00:24:53 min
| 1 ora fa
incendi in spagnaincendi in spagna
mondo
Incendi in Spagna, migliorano le condizioni a León
00:01:00 min
| 1 ora fa
incendi in californiaincendi in california
mondo
Incendio Coyote in California, fumo visibile per chilometri
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco russo su LeopoliAttacco russo su Leopoli
mondo
Leopoli, raid russo con droni e missili: morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimoSail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
mondo
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
00:00:29 min
| 2 ore fa
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazioneRussia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
mondo
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
00:01:04 min
| 4 ore fa
è scontro aperto Washington CPIè scontro aperto Washington CPI
mondo
Scontro aperto tra Washington e la CPI
00:02:07 min
| 5 ore fa
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a CorporalesIncendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
mondo
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
00:01:03 min
| 5 ore fa
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
mondo
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
00:01:00 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità