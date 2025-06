L'agenzia di stampa iraniana WANA ha diffuso un filmato che ritrae il lancio di missili contro Israele. Il conflitto missilistico in atto tra i due Paesi ha provocato 224 morti in Iran. In Israele 24 persone hanno perso la vita a causa dei 400 missili lanciati da Teheran, 40 dei quali hanno perforato le difese aeree di Tel Aviv. .