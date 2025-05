Teheran ha svelato il nuovo missile balistico “Qassem Bassir” con una gittata di 1.200 km. Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Iran risponderà con forza in caso di attacco. Pur negando ostilità verso i vicini, ha indicato le basi americane come potenziali bersagli. Intanto, i Houthi filo-iraniani continuano a colpire Israele in solidarietà con Gaza. .