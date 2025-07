Iran, Parisa Nazari: molti accusati di spionaggio che prevede la pena di morte

Sempre la Repubblica Islamica arresta, condanna, tortura, chiunque alzi una voce di dissenso, di critica nei confronti dell'operato del regime iraniano, perciò in Iran ci sono prigionieri di coscienza, attivisti politici, giornalisti, chiunque alzi una voce. E questo da sempre, ma in modo particolare, in questo periodo che è un periodo di guerra sostanzialmente di alta sicurezza nazionale, con l'accusa di spionaggio, chiunque faccia anche una um una dichiarazione sui social contro la guerra viene arrestato e con l'accusa di spionaggio e sappiamo che è un'accusa che è punibile con la pena di morte. .