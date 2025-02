Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dispiegato la prima nave in grado di lanciare droni via mare. L’imbarcazione, un ex portacontainer, è dotata di una pista di 180 metri che può lanciare e far atterrare droni come il Qaher, una versione ridotta di un jet da combattimento. Dotata di missili da crociera antinave, la nave può operare per un anno senza fare rifornimento.