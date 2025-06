"L'Europa pagherà in grande misura, come dovrebbe, e sarà una tua vittoria". Con queste parole il segretario generale della Nato, Mark Rutte, si congratula con il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Il messaggio, privato, è stato pubblicato dallo stesso inquilino della Casa Bianca sul social "The Truth". Rutte festeggia l'accordo sull'aumento delle spese militari, da parte degli Stati membri, che passano dal 2 al 5% del Pil entro il 2035.