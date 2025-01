Il 24 gennaio è divampato un incendio nel giacimento petrolifero di Rumaila, a Bassora, in Iraq. Il rogo è stato rapidamente domato, ha riferito il Ministero del Petrolio, precisando che non ci sono stati feriti gravi. Due lavoratori locali hanno riportato ustioni lievi. Le fiamme, partite da un serbatoio nella quinta stazione del gas, non hanno interrotto le operazioni del sito, che produce circa 1,45 milioni di barili al giorno. .