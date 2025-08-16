Iryna Guley: vertice di Anchorage è vittoria per Putin

"Quando abbiamo visto questo incontro, il tappeto rosso, stretta di mano, questa accoglienza da parte di Trump, applauso che ha dato a Putin e poi hanno anche tolto anche dal video di Casa Bianca questo applauso che Trump ha dato a Putin. Questa è una grande delusione vedere tutto questo per un criminale di guerra che bombarda ogni giorno le nostre città e poi, uccide la gente. Tutto questo è una grande delusione, direi. Perché non non capisce in quale mondo viviamo quando accade questo. E sì, e poi anche facciamo anche il paragone come è stato accolto Zelensky in Casa Bianca. Ricordiamo questo scandalo, ricordiamo come si comportava Trump, e sì che è una grande delusione, era molto spiacevole vedere tutta questa scena organizzata per Putin. E poi non hanno raggiunto niente con questo incontro. I nostri giornalisti, ho sentito già tanta analitica questa mattina da parte dei nostri giornalisti, lo vedono come sconfitta di Trump. La prima sconfitta era quando lui ha chiamato Putin per la prima volta, la visita di Putin in Alaska è la seconda sconfitta, la terza, aspettiamo se Trump andrà a Mosca". . .

Yemen, in migliaia a Sana per le proteste contro IsraeleYemen, in migliaia a Sana per le proteste contro Israele
mondo
Yemen, in migliaia a Sanaa per le proteste contro Israele
00:01:00 min
| 43 minuti fa
pubblicità
Guerra in Ucraina, Putin: vogliamo risolvere in modo pacificoGuerra in Ucraina, Putin: vogliamo risolvere in modo pacifico
mondo
Guerra Ucraina, Putin: "Vogliamo risolvere in modo pacifico"
00:01:30 min
| 36 minuti fa
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesiQuali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
mondo
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
00:02:18 min
| 36 minuti fa
Gaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi mortiGaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi morti
mondo
Gaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi morti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in GaliziaSpagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
mondo
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
00:01:00 min
| 2 ore fa
Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 mortiRussia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti
mondo
Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Zelensky a Washington, il commento della stampa ucrainaZelensky a Washington, il commento della stampa ucraina
mondo
Zelensky a Washington, il commento della stampa ucraina
00:00:49 min
Perché il tempo lavora a favore della RussiaPerché il tempo lavora a favore della Russia
mondo
Perché il tempo lavora a favore della Russia
00:02:43 min
FL PAKISTAN ALLUVIONEFL PAKISTAN ALLUVIONE
mondo
Pakistan, forti piogge colpiscono il Paese: oltre 200 morti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in UcrainaIncontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
mondo
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
00:02:25 min
| 7 ore fa
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 mortiAlgeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
mondo
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FL PUTIN TOMBE SOVIETICIERROR! FL PUTIN TOMBE SOVIETICI
mondo
Alaska, Putin depone fiori su tombe di piloti sovietici
00:01:00 min
| 8 ore fa
Yemen, in migliaia a Sana per le proteste contro IsraeleYemen, in migliaia a Sana per le proteste contro Israele
mondo
Yemen, in migliaia a Sanaa per le proteste contro Israele
00:01:00 min
| 43 minuti fa
Guerra in Ucraina, Putin: vogliamo risolvere in modo pacificoGuerra in Ucraina, Putin: vogliamo risolvere in modo pacifico
mondo
Guerra Ucraina, Putin: "Vogliamo risolvere in modo pacifico"
00:01:30 min
| 36 minuti fa
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesiQuali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
mondo
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
00:02:18 min
| 36 minuti fa
Gaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi mortiGaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi morti
mondo
Gaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi morti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in GaliziaSpagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
mondo
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
00:01:00 min
| 2 ore fa
Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 mortiRussia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti
mondo
Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Zelensky a Washington, il commento della stampa ucrainaZelensky a Washington, il commento della stampa ucraina
mondo
Zelensky a Washington, il commento della stampa ucraina
00:00:49 min
Perché il tempo lavora a favore della RussiaPerché il tempo lavora a favore della Russia
mondo
Perché il tempo lavora a favore della Russia
00:02:43 min
FL PAKISTAN ALLUVIONEFL PAKISTAN ALLUVIONE
mondo
Pakistan, forti piogge colpiscono il Paese: oltre 200 morti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in UcrainaIncontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
mondo
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
00:02:25 min
| 7 ore fa
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 mortiAlgeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
mondo
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FL PUTIN TOMBE SOVIETICIERROR! FL PUTIN TOMBE SOVIETICI
mondo
Alaska, Putin depone fiori su tombe di piloti sovietici
00:01:00 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità