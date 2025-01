Un ostaggio israeliano è arrivato giovedì 30 gennaio alla base militare di Reim, nel sud di Israele, dopo essere stato liberato da Hamas. Agam Berger, soldatessa rapita durante l’attacco del 7 ottobre, è stata accolta da persone con bandiere israeliane. Dopo l’arrivo, è stata trasferita in elicottero in ospedale. La sua liberazione fa parte di uno scambio che ha visto Hamas rilasciare tre ostaggi in cambio di 110 prigionieri palestinesi, nell’ultima fase dell’accordo di cessate il fuoco.