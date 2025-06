Dico al popolo iraniano che non abbiamo nulla contro di loro. Sappiamo che stanno soffrendo. Vediamo le loro condizioni di vita e noi crediamo che il regime prenda i fondi per sostenere le persone e li utilizzi per altro. Quindi noi non stiamo lottando contro gli iraniani in quanto popolazione. L'attacco è avvenuto in un momento in cui le persone non erano per strada. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter minimizzare il numero di morti. .