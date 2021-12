Israele, sub trova in mare antico Anello del buon pastore

Un'esplorazione archeologica subacquea ha ritrovato davanti alle coste israeliane un antico anello del Buon Pastore. "L'immagine del Buon Pastore è una delle prime e più antiche usate nella Cristianità per simboleggiare Gesù" hanno spiegato gli archeologi. L'anello è stato ritrovato nel luogo in cui sono stati trovati i resti due navi antiche affondate, la prima in epoca romana, circa 1700 anni fa, e la seconda in epoca mammalucca, circa 600 anni fa. Oltre all'anello e ai resti delle navi sonos tati trovate centinaia di monete, gioielli in oro e argento e altri reperti. Credit: Israel Antiquities Authority via Storyful.