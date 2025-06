Israele attacca Iran, Netanyahu: "Eliminati vertici iraniani del programma nucleare"

Siamo arrivati ad un attacco iniziale di grande successo. Abbiamo colpito i vertici del programma nucleare, gli scienziati coinvolti nello sviluppo della bomba atomica. Abbiamo colpito le strutture nucleari, si tratta di un successo, ma so anche, e voi lo sapete, che non esistono guerre facili. Pertanto vi chiedo ancora una volta di attenervi rigorosamente alle istruzioni del comando del fronte interno. È molto probabile che vi venga richiesto di rimanere in aree protette per un periodo molto più lungo di quello a cui siete stati abituati finora. .