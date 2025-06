Negli ultimi anni l'Iran ha prodotto abbastanza uranio altamente arricchito per nove bombe atomiche, nove. Negli ultimi mesi l'Iran ha adottato misure mai adottate prima, misure per trasformare questo uranio arricchito in un'arma. E se non viene fermato, l'Iran potrebbe produrre un'arma nucleare in brevissimo tempo. Potrebbe essere un anno, potrebbe essere entro pochi mesi, meno di un anno. Questo rappresenta un pericolo evidente e concreto per la sopravvivenza stessa di Israele. .