Pochi istanti fa Israele ha lanciato l'operazione Leone Nascente, un'operazione militare mirata a contrastare la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele. Questa operazione continuerà per tutti i giorni necessari a rimuovere questa minaccia. Per decenni, i tiranni di Teheran hanno sfacciatamente e apertamente invocato la distruzione di Israele, hanno sostenuto la loro retorica genocida, con un programma per lo sviluppo di armi nucleari. .