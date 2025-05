In Siria, militanti sunniti hanno attaccato i drusi a Jaramana dopo la diffusione sui social di un audio blasfemo attribuito a un druso. Gli scontri hanno causato oltre dodici morti e, il giorno seguente, la violenza si è estesa a Sahnaya. In risposta, i drusi in Israele hanno protestato a Maalot, dove la polizia ha circondato i manifestanti mentre un fuoco bruciava in strada.