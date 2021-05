Continueremo a intervenire finché sarà necessario, per garantire la quiete e la sicurezza a voi, cittadini di Israele. Ci vorrà del tempo e voglio dire una cosa: si parla di pressione internazionale, c'è sempre la pressione ma, tutto sommato, stiamo ricevendo un sostegno importante. Prima di tutto dagli Stati Uniti, voglio ringraziare ancora una volta il nostro amico, il Presidente Biden e anche molti altri Paesi, che hanno fatto gesti davvero inattesi, come alzare bandiere israeliane sui loro palazzi governativi. Ve ne siamo grati. C'è una ragione dietro a tutto questo sostegno e cioè che a seguito di certi attacchi criminali contro Gerusalemme, le città israeliane, nel tentativo di uccidere cittadini israeliani innocenti, abbiano sostegno internazionale e lo useremo, come del resto è nostro diritto naturale a difenderci.