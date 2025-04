In Israele si è celebrato il Giorno della Memoria in onore dei soldati caduti e delle vittime di attacchi ostili. Cerimonie si sono svolte a Tel Aviv, Gerusalemme e al memoriale Nova, in ricordo dell’attacco di Hamas del 7 ottobre. Dalla fondazione del Paese, oltre 25.000 militari e 5.200 civili sono morti in guerre e attentati.