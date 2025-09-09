Israele ha colpito la città di Doha, Capitale del Qatar. Il suo obiettivo la leadership politica del movimento palestinese Hamas, da anni ospite dell'Emirato. Principali obiettivi di Israele, Khalil al-Haya, Capo Negoziatore di Hamas, nonché il Leader dell'ufficio politico a Gaza, e Zaher al-Jabarin, Leader del gruppo in Cisgiordania e principale finanziatore dell'attacco del 07/10. Hamas ha confermato nelle ore immediatamente successive all'attacco che ci sarebbero alcune vittime. L'operazione, come ha specificato l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, è stata decisa dopo l'attentato a Gerusalemme rivendicato da Hamas, costato la vita a sei persone e l'attacco dei miliziani all'IDF nella Striscia che ha causato la morte di diversi soldati. israeliani. Mentre la comunità internazionale ha condannato con forza l'attacco israeliano a Doha, ufficiali israeliani hanno suggerito che l'azione che ristabilisce la posizione di deterrenza dello Stato Ebraico, potrebbe favorire la fine del conflitto nella Striscia. Sembra pensarlo anche Netanyahu. "La guerra può finire immediatamente", ha dichiarato il Primo Ministro israeliano. L'ordine di evacuazione per tutti i residenti di Gaza City, il primo su larga scala dato dall' IDF all'alba di martedì, in vista di una grande operazione di terra contro Hamas, potrebbe essere, come hanno sottolineato diversi analisti, un ulteriore modo per fare pressione sul gruppo palestinese affinché accetti di liberare tutti gli ostaggi israeliani e deporre le armi. . .