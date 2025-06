Israele-Iran, Tajani: Nessun pericolo di guerra mondiale

Con Israele e con l'Iran è quello di evitare una escalation, quindi è un impegno politico, condivido quello che dice Rutte, non siamo alla vigilia della terza guerra mondiale, voglio rassicurare tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso Sky, che non c'è un pericolo di questo genere. Anche gli attacchi israeliani credo che si concluderanno in tempi, ragionevolmente brevi, dipende anche da come reagirà l'Iran, quindi ripeto, proporzionalità, calma e prudenza e lavorare per riaprire il dialogo fra le parti.