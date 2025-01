La polizia israeliana ha riferito che frammenti di un missile yemenita hanno colpito case a Mevo Beitar e Tzur Hadassah, vicino a Gerusalemme, martedì 14 gennaio. Non si segnalano feriti, ma sono stati registrati danni. Le aree sono state messe in sicurezza mentre gli artificieri hanno gestito i residui pericolosi. Il gruppo Houthi dello Yemen, allineato con l’Iran, ha rivendicato l’attacco, il terzo in 12 ore. .