Sul Monte Herzl sono iniziati i preparativi per la Giornata della Memoria in onore dei caduti e delle vittime degli attacchi. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha reso omaggio ai soldati caduti, con molte tombe decorate con bandiere israeliane. I familiari ricordano il sacrificio come fondamento della libertà del Paese. Le commemorazioni ufficiali si terranno martedì 29 aprile.